Fascismo: Gribaudo, ‘ecco cosa succede dove governa Fdi, solidarietà a Lachin’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Ecco cosa succede dove governa Fratelli d’Italia. Chi prova a ricordare le radici antifasciste della Costituzione viene insultato, minacciato, zittito. È successo a Margherita Lachin, consigliera comunale del Partito Democratico di Marcon (Venezia), a cui va tutta la mia solidarietà”. Così Chiara Gribaudo postando su Instagram il video della seduta consiglio comunale di Marcon.

“Zittita, minacciata, insultata perché antifascista. Una parola che la destra fatica ad accettare, che noi non ci vergogniamo di pronunciare e continueremo a farlo, con fermezza e con il sorriso di chi sa che senza quella storia non ci sarebbero, in Italia, libertà e democrazia”.