Fascismo: interrogazione Serracchiani-Pd Milano, ‘aumento gravi episodi’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – “E’ opportuno che le Istituzioni isolino e puniscano severamente ogni tentativo di ricostituzione di movimenti di ispirazione neofascista o neonazista”. E’ quanto si legge nel testo di una interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Interno presentata dalla deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Pd Milano, e sottoscritta dalla capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani e dai deputati milanesi Peluffo, Quartapelle, Mauri, nella quale si chiede un’immediata e rigorosa condanna rispetto a quanto accaduto nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio 2023 a Sesto San Giovanni, quando soggetti non ancora identificati hanno realizzato una grossa svastica in prossimità del Monumento al Deportato che celebra la memoria dei 570 cittadini deportati nei Campi di Concentramento.

“Un episodio gravissimo e sfortunatamente non nuovo – si legge nel testo dell’interrogazione – che segue il tentativo risalente ad una decina di giorni fa, sempre da parte di sconosciuti, di sfondare una delle quattro teche contenenti ceneri e sassi provenienti dal Campo di Concentramento di Dachau”. Come Partito Democratico, dicono la capogruppo Debora Serracchiani e i deputati milanesi del Pd, “condanniamo senza riserve questa profanazione inaudita che offende la comunità sestese e infierisce un durissimo colpo all’intera società civile ed istituzionale del nostro Paese, che ricordiamo essere fondata su valori quali la democrazia e l’antifascismo”.

“L’incremento spaventoso del numero degli episodi verificatosi in questi ultimi giorni di stampo neofascista e neonazista sul territorio statale – aggiunge la segretaria metropolitana Pd – ci ricordano quanto sia nostra responsabilità mantenere costantemente massima allerta per dissuadere qualunque forma di antisemitismo e di violenza”. Nella giornata di sabato 25 febbraio il Partito democratico sarà presente al presidio davanti al Monumento promosso dall’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) e dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) di Sesto San Giovanni.