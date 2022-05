Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Chiediamo alla ministra Lamorgese di intervenire dando seguito agli indirizzi già espressi in Parlamento e evitando inutili provocazioni da parte di una destra estremista in un momento così delicato. Non si ripeta ciò che si è visto ai danni della Cgil”. Così il responsabile Sicurezza del Pd, Enrico Borghi, su twitter.