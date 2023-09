Fascismo: Rosato, ‘Marzabotto crimine contro umanità, ricordarlo è un dovere’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Oggi 79 anni fa l’eccidio di Marzabotto a opera delle truppe naziste con la complicità di alcuni gruppi fascisti locali. A causa di una spietata crudeltà criminale, vennero uccisi oltre 700 civili, non mostrando alcuna pietà per bambini, donne, anziani, disabili, religiosi. Un crimine contro l’umanità e uno dei più atroci contro la popolazione inerme. Ricordarlo è un dovere verso le vittime e un monito importante per le generazioni future”. Lo scrive sui social il deputato di Azione-Italia Viva, Ettore Rosato.