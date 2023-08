Fatale (J&J): “Al fianco di pazienti e ricercatori anche su obesità”

Agosto 29, 2023

Napoli, 29 ago. (Adnkronos Salute) – “Noi siamo da sempre al fianco dei pazienti e della comunità scientifica per dare il nostro contributo attraverso tutto il percorso di cura del paziente, incluso il paziente obeso che soffre di una patologia poco conosciuta nella sua complessità e nelle sue conseguenze”. Queste le parole di Patrizio Fatale, general manager Eticon Italia (parte di J&J), in occasione del simposio ‘Comunicare l’obesità’ promosso da Johnson & Johnson MedTech nell’ambito del XXXI Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

“Insieme alla Sicob – ha detto Fatale – stiamo sviluppando progetti di comunicazione volti a combattere lo stigma che viene associato alla patologia dell’obesità cercando di fornire le informazioni utili per intraprendere il miglior percorso di cura possibile, sicuro ed efficace anche grazie a un approccio multidisciplinare al trattamento”.

“La formazione – ha sottolineato ancora Fatale – per noi è fondamentale. Crediamo sia importante investire sia nella formazione del chirurgo che di tutto il team multidisciplinare per poter offrire le migliori cure possibili al paziente. Insieme alla Sicob abbiamo sviluppato un progetto volto proprio a formare i chirurghi e il loro team per la cura del paziente obeso”, ha concluso il general manager.