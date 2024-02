Fdi: Arianna Meloni, ‘nessun cerchio magico, Giorgia sa essere obiettiva’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Definirebbe Fdi “una comunità in movimento. Siamo uniti da un sentire comune e dalla voglia di fare bene. Siamo anche capaci di autocritica perché non è che camminiamo sulle acque”. Arianna Meloni, intervistata dal Secolo d’Italia, rifiuta l’accusa di un cerchio magico attorno a Giorgia Meloni: “Non è così – assicura la responsabile della segreteria politica di Fdi -. Lei ha sempre avuto molto rispetto per gli organi del partito. Lei è capace di essere obiettiva anche davanti alle proprie simpatie. Anche io sono così e per questo mi ha affidato questo incarico”.