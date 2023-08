Fdi: Bellucci, ‘contro Arianna Meloni tutta la frustrazione dei perdenti’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia è solido nella struttura, nella leadership e – purtroppo per tutto l’avariato mondo di sinistra – anche nei sondaggi. Gli attacchi nei confronti di Arianna Meloni sono l’ennesima bieca dimostrazione della frustrazione di chi vive una costante sconfitta. Con affetto e stima faccio le mie congratulazioni ad Arianna, una donna coraggiosa, umile e instancabile lavoratrice, con la quale condivido idee e passione politica. Per quanto riguarda i suoi detrattori, invece, il giudizio più severo lo presentano gli italiani a ogni tornata elettorale. Basta questo per etichettare le loro opinioni come perdenti”. Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali e deputata di Fratelli d’Italia.