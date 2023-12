Fdi: Bertinotti, ‘Atreju? Ci andai, ma ora è propaganda’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Atreju? Non sono stato invitato. Non mi pongo, dunque, il problema. C’è stato il tempo in cui mi è stato chiesto e ci sono andato, pur essendo in una condizione in cui la contrapposizione tra la mia posizione e quella degli organizzatori di Atreju era evidente. La caratteristica di quella manifestazione, però, è che non aveva alcun tratto propagandistico. Era semplicemente un teatro di dibattito”. A dirlo Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e già leader di Rifondazione Comunista, in un’intervista al quotidiano L’Identità.