Fdi: Bindi, ‘bene Schlein su no ad Atreju e a fare iniziativa su Ue, ci vado per questo’**

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Ha fatto benissimo Schlein a non andare ad Atreju e a organizzare questa iniziativa sull’Europa. E’ il motivo per cui ho accettato di partecipare. Perchè ho apprezzato che non sia andata ad Atreju e che abbia fatto questa conferenza sull’Europa. Si vedrà con molta chiarezza, al di là delle ambiguità di Meloni, la differenza abissale che c’è”. Così a Tagadà su La7 Rosy Bindi che interverrà alla due giorni dem sull’Ue.

“Io sono stata invitata ad Atreju una volta e sono andata a farmi fischiare. Era un dibattito sull’immigrazione e ci andai perchè credo si debba avere anche una funzione pedagogica, lì c’erano tanti giovani e cercai di far capire che il loro comportamento sull’immigrazione era antistorico. Mi fischiarano ma sono stata contenta”. La partecipazione al Forum sull’Europa segna il ritorno nel Pd? “No, ma che c’entra?. I rapporti col Pd sono civili e penso che stiamo bene così”.