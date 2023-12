Fdi: Bonelli, ‘con Musk ipocrisia e doppia morale destra è storia infinita’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “In Italia Elon Musk sarebbe stato condannato, grazie alla Legge Meloni, con una reclusione fino a 2 anni avendo avuto una figlia con maternità surrogata, ma lo hanno portato a Atreju come esempio e icona dei nostri tempi. L’ipocrisia, la doppia morale e di questa destra è davvero una storia infinita”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

“Elon Musk ad Atreju – prosegue – dice che non bisogna demonizzare il petrolio e il gas in realtà lui non dovrebbe demonizzare la scienza che e’ il vero baluardo contro il negazionismo, credere che l’emergenza ambientale sia esagerata mette a rischio la popolazione intera che già vive quotidianamente gli effetti della crisi climatica. Il Tycoon americano non ha capito che ignorare la scienza e le prove inconfutabili del ruolo delle fonti fossili nel cambiamento climatico è un Uroboro, ossia il mitico drago che si morde la coda all’infinito proprio descritto da Michael Ende: quindi una via senza uscita dall’emergenza climatica”.