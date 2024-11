FdI: Bonifazi (Iv), ‘imbarazzo per A. Meloni, sulla tachipirina persa ogni speranza’

9 Novembre 2024

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “Sulla Tachipirina di Arianna Meloni confesso di aver perso le speranze di un dibattito civile. Io non so se davvero Arianna Meloni crede a quello che dice. Ma in ogni caso provo imbarazzo per lei”. Lo scrive sui social Francesco Bonifazi, di Iv.