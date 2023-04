Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Oggi è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano una vignetta ignobile, che non rilancio per il suo razzismo e lo squallore che rappresenta. Sono, resto e sarò un avversario politico di Giorgia Meloni. Ma di fronte a questi livelli, non ho alcun timore a manifestarle la solidarietà”. Così Enrico Borghi del Pd su twitter.