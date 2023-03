Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Oggi è in corso uno scontro titanico per la palma della presa di posizione più cretina tra Ignazio La Russa e Rampelli, che presenta una legge contro chi non usa la lingua italiana nelle istituzioni pubbliche e nelle società partecipate”. Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, su twitter.