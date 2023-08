Fdi: Cerreto, ‘Schlein quando parla di familismo sa cos’è successo nel Pd in Campania?’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Stonano e non poco le parole e le finte preoccupazioni di Elly Schlein per l’incarico conferito ad Arianna Meloni. Come sempre si grida allo scandalo pur di gettare fango su persone e famiglie che non sono della stessa linea politica. Ma quando Elly dice che il Pd è l’ unico partito non familiare si ricorda cosa è accaduto alle scelte delle candidature in Campania, o per lei la Campania non fa parte dell’Italia? Il suo governatore preparò una lista e guarda un po’ unico eletto il figlio”. Lo ha dichiarato il deputato Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Agricoltura.

“La nostra amata regione nelle mani di chi non ama la Campania che scivola sempre più in basso nelle graduatorie di vivibilità, questi sì che sarebbero fenomeni interessanti per Banfield – attacca ancora l’esponente del partito di Giorgia Meloni -. È da mesi che assistiamo allo sciacallaggio quotidiano dove persino la satira continua a offendere dimenticando il senso del limite”. “Schlein, che vita di partito ne ha fatta davvero poca, non conosce il valore della militanza, ignora la serietà, la dedizione all’ idea, l’ abnegazione al lavoro per il partito spesso in completo anonimato e sempre dietro le quinte. Ecco il lavoro di Arianna è stato questo e rappresenta quel concetto di ethos comunitario che sta alla base della nostra visione dell’attività politica , questo concetto sono sicuro che non sfugge a gran parte della sinistra storica che ben conosce fatti e circostanze, dispiace constatare che sfuggono, invece, al segretario Elly le basi principali di appartenenza a un partito”, conclude Cerreto.