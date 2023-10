Fdi: Ciocchetti, ‘partito cresciuto e consolidato grazie a Meloni’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Era il 4 dicembre del 2019 quando la nostra comunità , proveniente da esperienze politiche e partitiche diverse, decise con una grande manifestazione a Roma alla presenza di Giorgia Meloni di aderire a Fratelli D’Italia. In questi anni abbiamo lavorato sul territorio e negli ambienti con una classe dirigente seria e competente. Abbiamo trovato una casa accogliente, dove possiamo esprimere le nostre idee. Non è sempre facile mettere insieme culture e provenienze diverse ma abbiamo ritenuto che Giorgia Meloni potesse essere, come è stato, una leadership capace di unire e di trovare una sintesi alta. E lo sta dimostrando nella sua azione di governo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti.

“Oggi – continua – l’Italia ha bisogno di idee, progetti, classe dirigente caratterizzata da esperienza e competenza, e anche di sintesi e mediazioni in grado di farla tornare forte nel mondo, nonché capace di dare risposte ai grandi problemi delle famiglie, delle imprese, dei giovani e dei territori. L’evento il ‘Giusto Sentiero’ di Nemi sarà un confronto su questi temi: su un anno di governo Meloni, sull’Italia, sul futuro. Un grande confronto di classi dirigenti nazionali, regionali e comunali con la gente per ribadire la nostra convinta presenza dentro Fratelli d’Italia. Sabato 14 e domenica 15 ottobre Nemi sarà al centro del dibattito politico. Grazie al sindaco di Nemi per la magnifica ospitalità e a tutti gli ospiti che verranno a confrontarsi con noi”.