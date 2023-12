Fdi: Ciriani, ‘Atreju occasione perduta per Schlein, confronto sale democrazia’**

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Siamo orgogliosi della destra di governo”, di una destra “che possa guardare lontano, la nostra festa, qui ad Atreju, è sempre stata orgogliosamente la festa del confronto, il sale della democrazia. E’ la festa del confronto per chi il confronto non lo teme, l’occasione perduta non è per noi ma per Schlein, la segretaria del Partito democratico”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando ad Atreju, nel corso del primo dibattito della kermesse.