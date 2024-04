Fdi: Ciriani, ‘fatto conti con passato mille volte, se lo mettano in testa’

26 Aprile 2024

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – Fdi “è un partito che ha fatto i conti con il suo passato mille volte, una volta per sempre, se lo mettono in testa finalmente: noi guardiamo al futuro e siamo un grande partito perché abbiamo un grande leader che si chiama Giorgia Meloni”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo in apertura della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, a Pescara.

In Italia “persiste un pezzo di modo editoriale, giornalistico, culturale e universitario che continua a guardare al passato con un senso di odio e di divisione. Che immagina l’Italia ancora divisa tra italiani contro italiani e che non ha ancora accettato l’idea che noi non siamo il loro nemico, noi siamo i loro avversari”, ha concluso.