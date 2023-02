FdI: Colosimo, ‘non esistono i rampelliani, c’è solo Giorgia’

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Ci apprestiamo a governare una delle regioni più importanti d’Italia sapendo che non sarà facile, ma abbiamo un’ottima squadra e abbiamo fatto tesoro delle esperienze maturate in questi anni”. E quindi? “Il Lazio è stato tenuto in scacco da un blocco di potere che non ha fatto il bene dei cittadini. Si è passati dalle feste in maschera che lei citava alle mascherine sparite di Zingaretti, ma pagate dai cittadini. E su questo faremo chiarezza”. Lo dice la deputata di FdI Chiara Colosimo al ‘Foglio’.

Qual è la geografia interna degli eletti di FdI? Quanti sono di stretta osservanza meloniana e quanti sono vicini al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli? “Questa è una cosa che piace tanto a voi giornalisti, ma posso garantire che FdI è un partito unito che si riconosce in maniera inequivocabile nella figura di Giorgia Meloni”, risponde Colosimo sottolineando: “In FdI siamo tutti ‘meloniani’ sarebbe follia non esserlo visti i risultati e i traguardi che ci ha permesso di conquistare”.

“Rampelli è un autorevole dirigente del partito che, come molti altri, ha dato molto alla nostra comunità. Non c’è alcuna ostilità, ma a volte ha idee diverse sui percorsi da affrontare. Su una cosa però siamo sempre tutti d’accordo: in FdI c’è un solo capo e indovini come si chiama?”. dice tra le altre cose la deputata di FdI.