Fdi: congresso Roma, Rampelli ‘auspico unità’**

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Poco più di due settimane per trovare una sintesi nel partito a Roma. L’auspicio, dice Fabio Rampelli parlando con l’Adnkronos, è quello di arrivare a una “soluzione unitaria”. Il 23 e 24 marzo, al Palazzo dei congressi dell’Eur, si celebra il congresso romano di Fratelli d’Italia dove sarà eletto il segretario provinciale del partito – il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato al 16 marzo.

L’appuntamento arriva dopo le fibrillazioni che per mesi hanno attraversato la federazione romana di Fdi. Nel gennaio dello scorso anno la premier e leader di Via della Scrofa, Giorgia Meloni, decise infatti di commissariare i vertici di Fdi Roma. Massimo Milani, esponente dell’area dei ‘Gabbiani’ che fa capo a Rampelli, a poche settimane dal voto regionale nel Lazio fu sollevato dall’incarico di coordinatore romano di Fdi: al suo posto fu nominato come commissario Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione del partito di Meloni.

Ora Milani sarebbe intenzionato a presentare la sua candidatura al congresso per riprendere il posto che una volta era suo. Lo sfidante potrebbe essere il giovane deputato Marco Perissa, primo presidente di Gioventù nazionale – il movimento giovanile di Fdi – considerato molto vicino al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ma l’ipotesi di arrivare a una candidatura unitaria che metta d’accordo le varie anime del partito non è ancora tramontata. “Mi auguro che i contendenti possano trovare una soluzione unitaria”, si limita a rispondere all’Adnkronos Rampelli.

Il tempo però scorre e la ‘deadline’ del 16 marzo si avvicina. La prossima settimana sarà tutta incentrata sulla campagna elettorale in Abruzzo in vista del voto del 10 marzo: molti esponenti di Fdi saranno nella regione di Marco Marsilio per sostenere la ricandidatura del governatore uscente di Fratelli d’Italia. Dopo il voto regionale si riaprirà il dossier del congresso provinciale di Fdi e le trattative per raggiungere un accordo entreranno nel vivo. In caso contrario, la partita sarà tutta da vedere.