Fdi: Conte, ‘avevo proposto dibattito Mes ad Atreju, hanno preferito il Nulla’

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Se dovessimo citare il film che a loro sta tanto a cuore, ‘La storia infinita’, più che all’immagine di un coraggioso Atreju, io direi che loro lasciano spazio al Nulla e al Nulla di un premier senza visione e senza coraggio”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa alla Camera, va all’attacco della premier Giorgia Meloni, ribadendo che, nel suo caso, “c’e’ stato un mezzo invito” alla kermesse “e quando hanno capito che l’avrei accettato se lo sono rimangiato”, mentre poteva essere occasione “per un dibattito sul Mes, che ho proposto”.

Per Conte, quella di Fdi stata una festa di partito “triste”, “sembrava di vedere la Meloni della pandemia, con il viso paonazzo”, “lei lo stato di emergenza lo ha istituito non per la pandemia ma perché non riusciva a reggere gli sbarchi: mi ha fatto tristezza vedere un presidente del Consiglio che non ha nessuna idea e parla di banchi a rotelle, attacca sul superbonus. Lo so che è ossessionata da noi, ma mi ha fatto tristezza”.