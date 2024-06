Fdi: da domani a mercoledì a Siracusa riunione Gruppo Ecr con partiti Conservatori Europa

30 Giugno 2024

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – Il Gruppo Ecr al Parlamento europeo terrà le sue giornate di studio, chiuse al pubblico, da domani lunedì 1 fino al 4 luglio al Mangia’s Brucoli, in provincia di Siracusa. Saranno presenti tutte le delegazioni dei rispettivi partiti nazionali che fanno parte della famiglia politica dell’Ecr, così come accademici, rappresentanti politici, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, che si confronteranno sui temi più importanti dell’attualità italiana, europea e internazionale.

Aprirà i lavori domani il copresidente del Gruppo Ecr Nicola Procaccini; seguirà una presentazione del partito dei Conservatori europei da parte del segretario generale Antonio Giordano. Saranno presenti il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e gli eurodeputati di Fdi.

Mercoledì 3 luglio è prevista la riunione dell’ufficio di presidenza e a seguire quella del gruppo Ecr. I panel previsti sono dedicati all’Alleanza atlantica come base per la sicurezza europea; alla gestione efficace delle frontiere esterne e al Piano Mattei per l’Africa; all’Europa che vogliamo. Preservare la sovranità nazionale contro un’eccessiva centralizzazione; al ruolo strategico della regione mediterranea; al costo reale del Green deal e al futuro dell’agricoltura e della pesca europee. Durante le giornate di studio sono previsti gli interventi dei ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida; per gli Affari Europei, il Mezzogiorno, la Politica di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro. Interverranno tra gli altri l’ex ministro Giulio Terzi di Sant’Agata; il vicepresidente senior per l’intelligence, l’analisi e le politiche Ue-Nato di Leonardo Andrea Nativi; l’amministratore delegato di Sparkle Enrico Maria Bagnasco; il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare della Sicilia Occidentale Francesco Di Sarcina; il responsabile Regolamentazione, Antitrust e Affari europei e istituzionali di Enel Michele Bologna; il segretario generale aggiunto del Copa Cogeca Patrick Pagani.

Le giornate di studio del Gruppo Ecr, come da consuetudine, sono chiuse al pubblico. Sono previsti punti stampa dei ministri presenti al termine dei rispettivi panel. Mercoledì 3 luglio alle ore 14.30 si terrà un punto stampa del copresidente del Gruppo Ecr Nicola Procaccini e del capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza.