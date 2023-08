Fdi: De Carlo, ‘ quest’estate faremo conoscere ai cittadini risultati del primo anno governo’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Sarà un mese intenso e ricco di appuntamenti. Toccheremo tante località turistiche, dal mare alla montagna, e potremo così raccontare senza filtri a tutti i cittadini quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare a Roma”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, coordinatore regionale in Veneto, spiegando che sarà un’estate ‘in piazza’ tra gazebo e volantinaggi quella di Fratelli d’Italia Veneto. Prendono, infatti, il via questo fine settimana le iniziative che porteranno nelle principali città e località turistiche venete i rappresentanti locali, regionali e nazionali del partito, per poter confrontarsi direttamente con i cittadini e illustrare il lavoro fatto in poco meno di un anno di governo.

In occasione dei vari appuntamenti, saranno distribuiti pieghevoli e volantini con i primi risultati e le riforme più significative fin qui approvate dal governo Meloni. Già in calendario per domani, sabato 5 agosto, i primi appuntamenti a Belluno – sia in città, con la presenza del senatore De Carlo per dare il via a questo tour delle realtà venete, sia in tante altre località della provincia – e a Jesolo, all’arenile di piazza Marconi dalle 10.00; domani e nella giornata di domenica gazebo saranno allestiti anche nell’area del Lago di Garda. In questi giorni altri appuntamenti saranno calendarizzati dai diversi coordinamenti provinciali.