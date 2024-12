Fdi: Donzelli, ‘fiamma via dal simbolo? Orgogliosi della nostra storia’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “E’ stata una forzatura, basta leggere bene l’intervista”. Lo ha detto oggi a Ping Pong, Rai Radio1, Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, in merito a quanto dichiarato dal ministro Luca Ciriani sulla possibilità di rimuovere la fiamma dal simbolo del partito.

“La fiamma – ha ricordato il parlamentare – per me rappresenta una storia che c’è stata a destra. Faccio politica da trent’anni, dai tempi dell’uccisione di Borsellino, che era stato rappresentante della destra universitaria. Noi ci siamo allargati, non è quella l’unica nostra storia, ci siamo rafforzati incontrando anche nuove culture. Ma quella storia c’è, è stata democratica e importante in anni difficili, e siamo sinceramente orgogliosi”.