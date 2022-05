Fdi: Donzelli, ‘noi primi nei sondaggi, sfida per alternanza conservatori-progressisti con Pd’**

Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Sui sondaggi pubblicati questa mattina dai due principali quotidiani italiani Fdi è il primo partito italiano. Per il Corriere lo schieramento guidato da Giorgia Meloni è al 21%, affiancato dal Pd (sempre al 21), per Repubblica Fdi svetta al 22,3, davanti al Pd (21). La Lega e Fi, le altre due forze del centrodestra sono lontane: Salvini intorno al 15,5% Berlusconi intorno all’8. “Per il sondaggio di Diamanti siamo davanti, poi vicino c’è il Pd, per Pagnoncelli abbiamo gli stessi voti del Pd, mi pare, in ogni caso, che l’Italia si stia avviando a divenire una democrazia matura, dove ci sono due principali forze: una conservatrice, l’altra progressista, un quadro chiaro”, dice all’AdnKronos Giovanni Donzelli, deputato di Fdi e responsabile dell’organizzazione del partito, commentando i dati.

“Emergono due piloni principali dell’asse democratico, Fdi e Pd, che con i rispettivi alleati, sono pronti a confrontarsi nella logica dell’alternanza democratica, in vista di una democrazia matura e funzionante”, conclude il dirigente meloniano.