Fdi: Donzelli, Schlein a Atreju? ‘Solo chi non è forte proprie idee fugge dal confronto’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Per gli inviti, anche solo per educazione, non passiamo dalla stampa. Il programma lo saprete a tempo debito. Ma ovviamente anche in questo Atreju cercheremo sempre il confronto con chi la pensa diversamente da noi. Solo chi non si sente forte delle proprie idee fugge dal confronto”. Così il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, il deputato Giovanni Donzelli, risponde in transatlantico a chi gli domanda dell’invito alla segretaria dem Elly Schlein alla kermesse di Atreju, mentre dal Nazareno arriva la conferma che la leader del Pd non prenderà comunque parte all’evento in programma dal 14 al 17 dicembre.