Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – I cosiddetti partiti ‘impresentabili’ che generano fibrillazioni nella maggioranza in vista delle prossime elezioni europee? “In Italia c’è una discussione molto nazionale su questi temi. Noi tre partiti di maggioranza abbiamo lavorato sempre in tre gruppi differenti, questo ha comportato un messaggio positivo. Se siamo in gruppi diversi vuol dire che abbiamo sensibilità diverse, ma che non mettono in discussione la coesione e la forza della nostra alleanza: del resto se fossimo uguali non avremmo ragione di esistere”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo a uno degli appuntamenti de ‘Gli incontri del principe’.

“Fdi è il Partito conservatore – prosegue – oggi ha questo ruolo. Probabilmente quella italiana sarà la prima delegazione del Partito Conservatore” dopo le prossime elezioni europee.