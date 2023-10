Fdi: europarlamentare Fidanza patteggia un anno e 4 mesi per corruzione

Ottobre 27, 2023

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – Il gip di Milano Stefania Donadeo ha ratificato il patteggiamento a un anno e 4 mesi, pena sospesa e senza interdizione dai pubblici uffici, per l’europarlamentare di FdI Carlo Fidanza e per il deputato dello stesso partito Giangiacomo Calovini, indagati per corruzione nell’indagine sul presunto accordo che ha portato alle dimissioni del consigliere comunale di Brescia Gianfranco Acri.

Stando alle indagini della procura, l’ex consigliere bresciano, sempre di FdI, avrebbe lasciato il suo incarico, il 25 giugno del 2021, facendo subentrare in Consiglio comunale il primo dei non eletti, ossia Calovini (poi diventato deputato), vicino alla corrente politica di Fidanza. In cambio, secondo l’accusa, avrebbe ottenuto l’assunzione del figlio, Jacopo Acri, come assistente dell’europarlamentare Fidanza.