Fdi: Fini, ‘da Meloni piccolo autentico capolavoro, mi sono sbagliato’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Io non credevo che” Giorgia Meloni “potesse ricomporre una comunità politica che era stata anche umana, ho sbagliato, ha costruito un piccolo autentico capolavoro, se oggi la destra è destra di governo, lo si deve a quella intuizione politica di ridare dignità politica alla destra”. Lo dice Gianfranco Fini, ex leader di An, intervenendo in Senato, alla presentazione in Sala Nassiryia alla conferenza stampa sul libro ‘Quella meteora a destra. Fini contro Fini: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia’, di Carmelo Briguglio.

“La storia della destra italiana è complessa, 80 anni con momenti in cui non sempre era agevole comprenderne l’autentica identità. La cosa che più piace di Fdi è che non si sente vincolata a quel che accadeva nel passato, non mi adombro se si dice ‘Fini non viene citato’, è quanto avvenuto quando Almirante ha lasciato a me il testimone”.