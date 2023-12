Fdi: Fontana ad Atreju, ‘crisi demografica indice periodo decadenza’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Viviamo una crisi demografica importante. In Africa l’età mediana è 18 anni, in Italia 47-48. Se un Paese non ha una buona demografia è in un periodo di decadenza, probabilmente anche perché abbiamo vissuto in una fase economicista. Anche alll’Europa manca il fattore geopolitico e pensando solo all’economia non si fa geopolitica”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana intervenendo ad Atreju.