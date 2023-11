FdI: fonti Nazareno, Schlein non andrà a Atreju**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov (Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly Schlein non andrà ad Atreju, la festa nazionale di FdI in programma a Roma a metà dicembre. Lo fanno sapere fonti del Nazareno, sottolineando che un invito per la segretaria del Pd ancora non è arrivato.