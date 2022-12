Fdi: Fornaro, ‘Rauti rende onore a fondatori e radici Msi’

Dicembre 26, 2022

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “La sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti ha tolto anche l’ultimo velo di ipocrisia e nel giorno dell’anniversario della fondazione del Movimento sociale italiano, su iniziativa di esponenti del vecchio regime e della Repubblica sociale italiana nel 1946, ha scritto che le radici profonde non gelano e che occorre rendere onore ai fondatori di quel partito. Isabella Rauti si è già dimenticato di aver giurato qualche settimana fa sulla Costituzione Italiana vera grande eredità della Resistenza antifascista. Quelle sono le radici di cui essere orgogliosi e da ricordare come democratici e come italiani. Sulla vicenda ci attendiamo parole chiare della presidente Meloni”. Lo afferma Federico Fornaro, dell’Ufficio di presidenza del gruppo Pd-Italia democratica e progressista alla Camera.

Il riferimento è ad un post di Facebook di Rauti che condivide quello di una dirigente di Fdi, che ricorda l’anniversario del Msi e pubblica una vecchia foto nella quale compare anche Pino Rauti, padre di Isabella, e parla per l’appunto di “radici profonde” che “non gelano mai”.