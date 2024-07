Fdi: Foti, ‘Italia isolata? Opposizione tifa contro ma resterà delusa e sola’**

18 Luglio 2024

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – L’Italia isolata dopo il voto contrario di Fdi al bis di Ursula von der Leyen? “Mi pare che l’Italia sia il secondo paese manufatturiero in Europa, sia tra i paesi fondatori … capisco che” le opposizioni “facciano il tifo perché il commissario italiano che deve essere designato abbia poco di delega, ma penso rimarranno talmente delusi che si accorgeranno che gli unici isolati dal mondo sono loro”. Così il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l’appoggio di FdI.

A chi gli domanda se le quotazioni di Fitto siano in caduta, “da che mondo è mondo – replica – i commissari li designano i governi nazionali, poi dovranno essere votati dal Parlamento europeo dopo un colloquio. Chiunque esprimerà il governo, sarà poi un problema degli altri tuttalpiù dover dire una ragione per cui non dovesse andar bene. Ma non credo sia il caso. Comunque non faccio dietrologie e retroscena, vivo di realismo, quando ci sarà la definizione del quadro, vedremo. Oggi si votava la presidente non la Commissione, non veto tutti questi problemi. Conte che dice che abbiamo isolato l’Italia, si ricorda che l’altra volta lui ha votato a favore e la Lega contro? Era il suo governo, spiegateglielo…”.