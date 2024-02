Fdi: gip Milano archivia inchiesta ‘lobby nera’ per Fidanza e altri

Febbraio 7, 2024

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Il gip di Milano Alessandra Di Fazio ha archiviato, come chiesto dalla stessa procura meneghina, l’eurodeputato di FdI Carlo Fidanza nell’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio nota come ‘Lobby nera’. Tutti archiviati anche gli altri otto indagati, tra cui l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, gli esponenti della destra milanese Massimiliano Bastoni e Chiara Valcepina, e il ‘barone nero’ Roberto Jonghi Lavarini, finiti nell’inchiesta del pm Giovanni Polizzi e nata da un’indagine giornalistica di Fanpage.