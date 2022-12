Fdi: La Russa, ‘Berlusconi mi disse di restare ma era contento che andassimo via…’

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “A me Berlusconi disse ‘perché andate via? restate’. Ma in fondo era contento che andassimo via…”. Così Ignazio La Russa ricorda, alla festa per i 10 anni di Fdi, l’annuncio a Silvio Berlusconi che sarebbe uscito dal Pdl.