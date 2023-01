Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – ”La fiamma nel simbolo è già stata modificata. Non c’è più la scritta Msi. Allora gli esami non finiscono mai?… Se levi la Fiamma allora non sai che devi farei, devi tagliare una mano? Chi lo chiede commette un errore”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di L’Aria che tira’ su La 7.