Fdi: La Russa, ‘proponiamo modelli società, Musk può avere idee diverse da noi’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Noi siamo gente di destra, non pensiamo di raddrizzare le gambe ai cani, possiamo avere dei modelli di società e sui quei modelli di società, se ce la facciamo, possiamo costruire le norme, ma non abbiamo la pretesa di giudicare il singolo. Se Musk ha quel tipo di rapporto con la maternità o con la canna, non c’è la pretesa di avere amici solo che la pensino come te. Puoi apprezzare il comportamento di una persona che però su alcuni aspetti ha idee diverse dalla tua”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato ad Atreju da Peter Gomez.