FdI: Lollobrigida, ‘congratulazioni a nuovi capigruppo Camere Foti e Malan’

Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “Congratulazioni ai nuovi presidenti dei gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida.

“Sono certo che con la loro esperienza, professionalità, competenza e conoscenza dei meccanismi parlamentari saranno, per tutti gli eletti di FDI, punti di riferimento imprescindibili per questa delicata fase che attraversa la nostra Nazione e per il lavoro che li attende in questa importante legislatura -prosegue-. Il loro profondo senso di responsabilità e lo spirito di servizio con cui hanno sempre lavorato nelle Aule di Montecitorio e Palazzo Madama, e con i quali sono certo guideranno deputati e senatori, saranno di esempio per il nostro partito e non solo. A loro vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.