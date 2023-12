Fdi: Magi, ‘su natalità e Gpa ipocrisia destra con Musk ad Atreju’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “La solita ipocrisia della destra: Giorgia Meloni, che vuole rendere la Gestazione per Altri reato universale, ha invitato Elon Musk, che invece ha avuto figli proprio tramite Gpa, sul palco di Atreju per parlare di natalità e dell’importanza di creare una nuova generazione. Questa destra è pronta a scagliarsi contro migliaia di famiglie e a calpestare i diritti di tutti quei bambini nati da Gestazione per Altri, a meno che tu non sia un multimiliardario come Musk, in quel caso non importa in che modo siano nati i tuoi figli. Non è il multiverso ma la realtà di Giorgia Meloni”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.