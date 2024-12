Fdi: Marco Rizzo per la prima volta ad Atreju, sabato a tavola rotonda su automotive

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Sabato, 14 dicembre, alle ore 11, al Circo Massimo, Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, si confronterà per la prima volta con il partito della Meloni, ad Atreju. L’occasione è la tavola rotonda ‘Riaccendere i motori. La via italiana dell’automotive’. Tra i presenti, oltre al leader di Dsp, per la prima volta invitato all’iniziativa della destra, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giuseppe Manca (Responsabile Risorse Umane e relazioni industriali Stellantis) e Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo).

“Il tema è questo- ha spiegato Rizzo – gli Agnelli, gli Elkann, la Fiat, Fca, sono un capitalismo molto anomalo. In realtà è la storia del capitalismo italiano. Cioè, a fare i capitalisti così sono buoni tutti. La dottrina era quella di socializzare le perdite e di privatizzare i profitti. Questi dirigenti dalle mega-buonuscite se ne fregano del lavoro, gli Elkann si buttano oggi sulla sanità privata, approfittando dell’assenza di qualsiasi politica industriale”.