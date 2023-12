Fdi: Meloni su palco Atreju con Sunak, alza braccio premier Gb in segno vittoria

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Tanti gli applausi per Rishi Sunak alla festa di Atreju. Il primo ministro britannico sale sul palco prima delle tre e parla a braccio per una decina di minuti. Giorgia Meloni segue il duo discorso seduta in prima fila. Terminato l’intervento, la leader di via della Scrofa lo raggiunge e lo abbraccia più volte. Poi, sorridente, ‘trascina’ Sunak al centro della scena, di nuovo sul palco, per un’ultima foto insieme alzando il braccio del leader conservatore in segno di vittoria.