Fdi: Nesci, ‘racconto autentico di chi ha custodito valori destra’

Dicembre 17, 2022

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Un partito che supera il 30 per cento nei sondaggi e che esprime la prima premier donna della storia repubblicana; due traguardi che premiano la coerenza di un movimento politico nato dieci anni fa e che adesso è divenuto un punto di riferimento per milioni di italiani”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci a margine della festa a Piazza del Popolo a Roma per i dieci anni del partito.

“Allora fu una scelta coraggiosa, ma non un salto nel buio, perché le idee erano chiare e la consapevolezza di parlare ad un mondo che rischiava di perdere la propria identità, tracciò la strada per un percorso avvincente che ha portato fino ad oggi, con questo straripante affetto a Piazza del Popolo a suggellare un momento indimenticabile. I dieci anni di Fratelli d’Italia rappresentano il racconto autentico della storia di uomini e donne che con coraggio hanno custodito i valori della destra italiana, riuscendo a costruire un’idea di futuro del Paese. Questa grande sfida – conclude Nesci – è stata vinta grazie alla forza e alla determinazione di Giorgia Meloni e del gruppo dirigente che l’ha accompagnata in questo straordinario viaggio ”.