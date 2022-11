Fdi: nuovi capigruppo Senato e Camera, Malan e Foti in pole position

Novembre 5, 2022

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Con l’approdo al Governo come ministri degli ormai uscenti Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia è chiamata ad individuare i nuovi capigruppo di Senato e Camera. A palazzo Madama, dove anche la vicaria Isabella Rauti è entrata nell’Esecutivo come sottosegretaria, il nome più gettonato è quello di Lucio Malan.

In Parlamento dal 1994, prima nella Lega, poi nei Federalisti e in Forza Italia dopo la fine del primo Governo Berlusconi, infine approdato in Fdi nella seconda parte della passata legislatura, è ormai tra i veterani del Parlamento visto che è alla settima elezione e può quindi vantare un notevole bagaglio di esperienza per quanto riguarda la gestione di tecniche e procedure parlamentari.

Lo stesso dicasi per Tommaso Foti, deputato dal 1996 e giunto alla sesta legislatura, vicario di Lollobrigida nella precedente e in quella attuale e il più accreditato per succedergli come capogruppo. Per lui e Malan la promozione dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana.