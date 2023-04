Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il giudizio negativo sulle parole del Ministro Lollobrigida non può giustificare in alcun modo la vignetta pubblicata oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, indecente e sessista”. Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva Raffaella Paita.

“Questa non è satira, è violenza. Tirare in ballo la vita privata, attaccare così una famiglia è inaccettabile. Travaglio dovrebbe chiedere scusa ad Arianna Meloni e a tutte le donne”, aggiunge Paita.