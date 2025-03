FdI: Palermo, al via domani congresso provinciale

15 Marzo 2025

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Prenderà il via domani a partire dalle 9.30 presso Villa Buffa a Carini (Palermo), in provincia di Palermo, il congresso per l’elezione del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

L’iniziativa, che manderà al voto 236 iscritti, è aperta a tutti i cittadini e simpatizzanti che vorranno contribuire con le proprie idee e proposte a sostenere le politiche territoriali. A presiedere il congresso, sarà l’avvocato Brigida Alaimo, assessore della città metropolitana di Palermo; condurrà i lavori il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Senatore Raoul Russo; interverrà il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci; saranno presenti gli amministratori locali e i deputati del Partito.