Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Dopo l’assemblea nazionale di Fdi, il presidente del Senato Ignazio La Russa, a quanto si apprende, ha raggiunto la premier Giorgia Meloni per pranzare insieme a Palazzo Chigi. La Russa oggi ha deciso di non presiedere l’assemblea nazionale del partito, difeso dalla premier nella replica agli interventi registrati in assemblea: “Ignazio ha dato una grande lezione di stile – le parole di Meloni – ma il suo gesto non era necessario”.