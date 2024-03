Fdi: Rampelli, ‘congresso Roma? Via maestra è trovare soluzione unitaria’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “La via maestra è trovare una soluzione unitaria, sono venti giorni che lo dico. Vedrete che si troverà un accordo”. Lo dice, parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera, il deputato di Fdi e vicepresidente di Montecitorio Fabio Rampelli, a proposito del congresso romano di Fratelli d’Italia in programma all’Eur il 23 e 24 marzo. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 16 marzo: a farsi avanti potrebbero essere Massimo Milani – ex coordinatore romano di Fdi, considerato molto vicino a Rampelli – e Marco Perissa. Ma non è escluso che alla fine si possa convergere su una terza soluzione in grado di compattare il partito.