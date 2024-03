Fdi: Rampelli, ‘in tanti congressi più candidature, lavoro per unità ma pronti a confronto leale’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Mi permetto di ricordare che c’è un partito che fa i congressi, è un fatto importante e positivo che è bene che i cittadini sappiano. Ci sono stati congressi di Fratelli d’Italia in tutte le province italiane, quello di Roma chiude questo momento di democrazia e sono stati molti i congressi con più candidature. Ci sono gruppi umani agganciati a parlamentari locali, consiglieri regionali e comunali che si eleggono a preferenze, ma nessuno di questi rappresenta correnti interne. Le correnti sono una cosa seria, hanno contenuti diversi da quelli dei leader, hanno responsabili territoriali e organigrammi, sono un vero partito nel partito, basta con questa idiozia. Qui siamo in presenza solo di gruppi che si diversificano sul territorio e tutti afferiscono a Giorgia Meloni e anche ad Arianna, che ha un ruolo istituzionale centrale in Fdi, non ci sono distinzioni di sorta a livello nazionale”. Lo ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ospite di Omnibus su La7.

“Il congresso di Roma -ha aggiunto- ha quindi una sua dialettica locale. Il coordinatore uscente (il deputato Massimo Milani ndr) ha guidato il partito romano nel periodo delle ‘vacche magre’, come ha dichiarato lui in un comunicato stampa, gradirebbe essere riconfermato. Mi pare un legittimo desiderio. Ovvio che coloro che hanno lo stesso obiettivo, se ambiscono a una soluzione di sintesi debbano trovare una quadra. Io sono molto amico anche del suo contendente e sto lavorando ancora a una soluzione unitaria, sarebbe per me un fallimento assistere a una conta tra due persone che, con Giorgia, ho politicamente affiancato negli anni. Faccio un altro appello all’umiltà per l’unità, chi vuole conquistare una posizione che non ha, dovrebbe mettersi a disposizione ed essere più disponibile di tutti, ma se non ci fosse accordo non sarebbe un problema. Siamo persone perbene e affronteremo un confronto leale”.