Fdi: Renzi, ‘ad Atreju guardando negli occhi avversari, sostengo mie ragioni senza paura’

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Sono stato invitato a un dialogo sulla giustizia ad Atreju. Quando ci sono occasioni di confronto io vado, sempre. A parlare di giustizia con Fratelli d’Italia ma anche a parlare di lavoro alla Festa dell’Unita, se mi invitano. Ho ribadito la stima personale per Nordio e la delusione perché in questo primo anno di Governo sulla giustizia non è stato fatto niente. E al sottosegretario Delmastro che faceva finta di fare il garantista, ho ricordato quando quelli come lui massacravano sui media le nostre famiglie per indagini basate sul nulla, finite nel nulla. Queste cose io le dico in faccia, andando ovunque, guardando negli occhi i miei avversari. Con civiltà ma senza paura. Ovunque”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.