Fdi: Renzi, ‘vado volontieri ad Atreju, come a festa Unità se mi avessero invitato’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Vado volentieri” ad Artreju “per confrontarmi in un dibattito con il Ministro della Giustizia Nordio, il sottosegretario Del Mastro, la senatrice Bongiorno. Parleremo ovviamente di giustizia e sono molto felice di dire la mia: venerdì 15 dicembre alle 15. Come sarei stato felice di parlare di JobsAct e lavoro alla Festa dell’Unità. Ma lì, inspiegabilmente, non mi hanno invitato. Se però cambiano idea vado a parlare anche lì”. Così Matteo Renzi nella enews.