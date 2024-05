Fdi: Righini, ‘a Genzano ennesimo atto intimidatorio contro i nostri militanti’

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. – (Adnkronos) – “Nella notte è stata vandalizzata la sede del Circolo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale di Genzano. Si tratta dell’ennesimo atto ai danni della nostra comunità e della democrazia. Al capogruppo in Consiglio Comunale Fabio Papalia, a dirigenti e militanti genzanesi va tutta la mia vicinanza e solidarietà. In attesa che i responsabili vengano individuati e puniti dalle autorità competenti, mi auguro che tutta la politica si unisca nel dire no a questi gesti di intolleranza e ad ogni forma di violenza anche fisica come accaduto nei giorni scorsi ad Artena e Poggio Nativo. Spero che la campagna elettorale in corso non faccia registrare più episodi simili e che gli ultimi giorni si possano svolgere nel pieno rispetto delle regole democratiche”. Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.